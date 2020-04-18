رئيس الوزراء الكندي يعلن تمديد إغلاق الحدود بين كندا والولايات المتحدة

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم السبت، تمديد إغلاق الحدود بين كندا والولايات المتحدة شهرا إضافيا كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال ترودو إن الولايات المتحدة وكندا قررتا تمديد الإغلاق الجزئي للحدود المشتركة بينهما لشهر إضافي على خلفية أزمة تفشي فيرو كورونا المستجد "كوفيد-19".

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وأضاف في المؤتمر الصحفي اليومي "أؤكد اليوم أن كندا والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق لتمديد إغلاق الحدود أمام التنقلات غير الأساسية شهرا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن أمله أن تكون هذه الحدود "من بين الأولى" التي يعاد فتحها، في حين كانت أوتاوا تعتبر أن الأمر لا يزال يتطلب أسابيع.

وتم إغلاق أطول حدود دولية في العالم بطول 8900 كيلومتر أمام جميع المسافرين، باستثناء الأمور الملحة، في 21 مارس الماضي، مع تفشي فيروس كورونا، إلا أن حركة التجارة بين البلدين استمرت.

والسبت، أظهرت بيانات وكالة الصحة العامة الكندية، تسجيل 1742 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين لديها إلى 32412.

كما سجلت 96 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي لديها إلى 1346 حالة.

المصدر: وكالات