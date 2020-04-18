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محاضرون في كوريا الشمالية يؤكدون رصد حالات كورونا في البلاد

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محاضرون في كوريا الشمالية يؤكدون رصد حالات كورونا في البلاد
Reuters
متطوعون يقومون بأعمال التطهير والتعقيم في بيونغ يانغ
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قال محاضرون في كوريا الشمالية، للمواطنين في محاضرات عامة إنه تم تسجيل إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هذه الدولة في نهاية مارس الماضي، على النقيض مما تزعمه السلطات.

وذكر موقع "راديو فري آسيا"، نقلا عن مصدرين أحدهما في بيونغ يانغ والآخر في إقليم ريانجانغ، أن المحاضرين، الذين تحدثوا لمنظمات وجماعات مراقبة، قالوا إنه رصد في الدولة حالات إصابة بكوفيد-19 دون ذكر أي عدد.

وسبق أن عززت سلطات كوريا الشمالية، إجراءات الفحص على الحدود وأمرت بإخضاع الأجانب القادمين من أي دولة سجلت حالات كورونا، للحجر الصحي لمدة 30 يوما، وقامت بترحيل عشرات الدبلوماسيين في مطلع مارس.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم السبت أن السلطات "تدرس ما إذا كان لا يزال هناك مجال لدخول المرض المعدي للبلد في ظل الإغلاق التام للحدود والمجال الجوي والمياه الإقليمية" حتى يتم السيطرة على الجائحة العالمية.

المصدر: رويترز

 

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