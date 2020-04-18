 
مباشر

نيجيريا.. عملية توزيع مساعدات على اللاجئين تتحول إلى مأساة!

أخبار العالم

نيجيريا.. عملية توزيع مساعدات على اللاجئين تتحول إلى مأساة!
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/noyk

تحولت عملية توزيع مساعدات إنسانية على اللاجئين في مدينة غامبورو، شمال شرق نيجيريا إلى مأساة، قتل فيها 5 أشخاص على الأقل، سحقا تحت الأقدام خلال تدافع لتسلم الحصص.

إقرأ المزيد
نيجيريا: تقارير عن مقتل 18 شخصا على يد عسكريين وأمنيين منذ فرض الحجر الصحي
نيجيريا: تقارير عن مقتل 18 شخصا على يد عسكريين وأمنيين منذ فرض الحجر الصحي

وأفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن السلطات الطبية في البلاد، بأن "القتلى الخمسة هم أربع نساء وفتاة، تم نقلهم إلى المستشفى جثثا هامدة" وأن سبعة جرحى آخرين ما زالوا يتلقون المساعدة الطبية.

بدوره صرح رئيس المليشيات المحلية، عمر كاشالا، للوكالة بأن "12 شخصا من النساء والأطفال قتلوا سحقا تحت الأقدام في عملية التدافع".

وتجمع عدة آلاف من الأشخاص في غامبورا على الحدود مع الكاميرون لتلقي المساعدات الإنسانية التي تقدمها حكومة ولاية بورنو، والتي لا تتجاوز قيمتها (13 دولارا) لكل لاجئ.

المصدر:"تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا