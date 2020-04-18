نيجيريا.. عملية توزيع مساعدات على اللاجئين تتحول إلى مأساة!

تحولت عملية توزيع مساعدات إنسانية على اللاجئين في مدينة غامبورو، شمال شرق نيجيريا إلى مأساة، قتل فيها 5 أشخاص على الأقل، سحقا تحت الأقدام خلال تدافع لتسلم الحصص.

إقرأ المزيد

وأفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن السلطات الطبية في البلاد، بأن "القتلى الخمسة هم أربع نساء وفتاة، تم نقلهم إلى المستشفى جثثا هامدة" وأن سبعة جرحى آخرين ما زالوا يتلقون المساعدة الطبية.

بدوره صرح رئيس المليشيات المحلية، عمر كاشالا، للوكالة بأن "12 شخصا من النساء والأطفال قتلوا سحقا تحت الأقدام في عملية التدافع".

وتجمع عدة آلاف من الأشخاص في غامبورا على الحدود مع الكاميرون لتلقي المساعدات الإنسانية التي تقدمها حكومة ولاية بورنو، والتي لا تتجاوز قيمتها (13 دولارا) لكل لاجئ.



المصدر:"تاس"