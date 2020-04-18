لندن تشكر موسكو على مساعدتها في إعادة بريطانيين من روسيا إلى وطنهم

أعربت السفيرة البريطانية في موسكو ديبورا برونرت، عن امتنانها لوزارة الخارجية الروسية وشركة "ايروفلوت"، على تسهيل عودة بريطانيين من روسيا إلى بلادهم.

وقالت السفيرة، في تغريدة عبر "تويتر": "شكرا لوزارة الخارجية الروسية ولشركة ايروفلوت، على تسهيل عودة 19 مواطنا آخر إلى بريطانيا".

وفي وقت سابق، أفادت السفارة البريطانية، بأن طائرة تابعة لشركة "ايروفلوت"، ستقلع من موسكو إلى لندن في 18 أبريل.

وقد أوقفت روسيا جميع الرحلات الجوية الدولية المنتظمة والمؤجرة اعتبارا من 27 مارس، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وسمحت السلطات لشركات الطيران، بتنظيم رحلات خاصة لعودة الركاب إلى بلادهم.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الداخلية الروسية، تمديد إقامات كافة الأجانب الموجودين في روسيا حتى موعد مغادرتهم، وذلك بسبب جائحة كورونا.

المصدر: تاس