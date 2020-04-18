وزير الصحة الإيراني: نلعب مع كورونا الشطرنج

ذكر وزير الصحة الإيراني، سعید نمكي، أن لا أحد في العالم، ولا حتى منظمة الصحة العالمية، لديه رؤية حول مصير فيروس كورونا المميت الذي يجتاح العالم.

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وقال الوزير: "نحن نتعامل مع فيروس كورونا كمن يلعب معه لعبة الشطرنج .. لا إيران ولا أحد في العالم يعرف مصير فيروس كورونا! حتى منظمة‌ الصحة العالمية تجهل ذلك".

إلى ذلك أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في اجتماع مع رؤساء اللجان الخاصة في المركز الوطني لمكافحة كورونا ، اليوم السبت، على ضرورة أن تقوم وزارة الصحة، وبالتعاون مع اللجنة الأمنية للمركز الوطني، بوضع الشروط الصحية لاستئناف الأعمال ذات الخطر المتوسط، وإبلاغ هذه التعليمات للمركز الوطني.

وأشار الرئيس روحاني إلى أن وزارة الصحة مكلفة أيضا وطبقا للمعايير الدولية أن تضع تقسيما ثلاثيا للمحافظات والمدن حسب درجة انتشار كورونا، وبالتالي تضع خلال الأسابيع القادمة تعليمات صحية لكل محافظة أو مدينة طبقا للدرجات الثلاث التي تحددها.

المصدر: RT