مصر: يجب التحرك عاجلا لحماية الأمن الغذائي في إفريقيا من عواقب كورونا

أكدت مصر للمجتمع الدولي على أهمية التحرك العاجل للحفاظ على الأمن الغذائي في القارة الإفريقية لمواجهة تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وجاءت هذه التصريحات على لسان مندوب القاهرة الدائم لدى الأمم المتحدة، محمد إدريس، أثناء اجتماع افتراضي (عبر الفيديو) رفيع المستوى بشأن تحقيق الأمن الغذائي في القارة السمراء في ظل تحديات كورونا.

وأشارت الخارجية المصرية في بيان أصدرته اليوم السبت إلى أن بعثتها لدى الأمم المتحدة شاركت، بالتعاون مع بعثات كندا وإيطاليا والبرازيل، في تنظيم الاجتماع الذي حضره رئيس الجمعية العامة، ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وكبار المسؤولين من الدول الثلاث المذكورة والمنظمات الدولية الثلاثة المعنية بقضايا الغذاء، وهي منظمة الأغذية والزراعة (FAO) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).

وأعرب مندوب القاهرة، أثناء الاجتماع عن سعي الجانب المصري إلى إبراز تبعات أزمة كورونا الاقتصادية والاجتماعية وأثرها على تحقيق الأمن الغذائي على مستوي العالم، وخاصة في إفريقيا، مؤكدا أهمية اتخاذ خطوات سريعة فعالة للحيلولة دون تفاقم معاناة القارة التي تواجه تحديات جمة في ظل الأزمة الراهنة مع توقف حركة التجارة والنقل والتأثر الشديد لسلاسل إمداد الغذاء العالمية.

ولفت الدبلوماسي المصري إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب العمل الدولي على دعم قطاع الزراعة في إفريقيا وتوفير الغذاء للفئات الأشد احتياجا، لافتا اهتمام المجتمعين إلى المبادرة المصرية المقدمة من خلال هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي لدى مجموعة العشرين G20 لتخفيف عبء الدين على دول القارة السمراء في الظروف الراهنة، بما يتيح ضخ الأموال اللازمة إلى قطاع الزراعة في إفريقيا بغية تعزيز قدرتها على مواجهة الأزمة.

كما نوه المندوب المصري بالإعلان الصادر عن اجتماع وزراء الزراعة الأفارقة مؤخرا، والذي يتضمن خطوات عملية لمواجه الأزمة، من بينها توفير شبكات حماية وتيسيرات ملائمة للمزارعين وتجاوز معوقات حركة النقل والتجارة لتحقيق الأمن الغذائي في إفريقيا.



المصدر: RT