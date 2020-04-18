إجراءات مشددة لنقل "الشعلة المقدسة" من كنيسة القيامة بسبب كورونا (فيديو)

يحتفل المسيحيون من الطوائف الشرقية الأرثوذكسية، السبت، بعيد القيامة وفيض "النور المقدس" من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة في القدس، في ظل إجراءات مشددة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتنطلق عند الساعة الثانية بتوقيت موسكو والقدس، شعلة النور من كنيسة القيامة في ظل إجراءات غير مسبوقة بسبب تفشي الوباء، وخلو وإغلاق كنيسة القيامة والبلدة القديمة أمام الاحتفالات والصلوات.

ومن المقرر أن يتم نقل الشعلة إلى العالم، كما في كل عام، لكن هذه المرة في ظل إجراءات مشددة.

وتتجه أنظار العالم هذا اليوم إلى الكنيسة الحاضنة قبر السيد المسيح، حيث خلت للمرة الأولى بتاريخها من المصلين وحشود الحجاج، ذلك في ظل الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ومن المقرر مشاركة 10 من الآباء الكهنة والرهبان فقط من مختلف الطوائف والمذاهب المسيحية في "فيض النور".

جدير بالذكر، أن كنيسة القيامة تعد مقصدا سنويا للحجاج في مثل هذا اليوم، حيث أنها بنيت على قبر السيد المسيح.

المصدر: وكالات