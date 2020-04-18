روحاني يشيد بتعاون المواطنين في تطبيق خطة التباعد الاجتماعي الذكي ضد كورونا

أشاد الرئیس الإيراني حسن روحاني بتعاون الشعب في تطبيق خطة التباعد الاجتماعي الذكي، الذي أدى لانخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بعض الأقاليم وتسجيل معدلات ثابتة في أقاليم أخرى

وقال روحاني في تصريحات صحفية اليوم السبت: "هناك عدد كبير من المواطنين ملتزمون بالإرشادات الصحية ولا يخرجون من منازلهم إلا للضرورة .. أجدد دعوتي لشعبنا العزيز بالتمسك بالارشادات الصحية كما في السابق".

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ولفت روحاني إلى أنه "يمكن للأجهزة المعنية ووفقا للمعطيات تقديم خطة لاستئناف العمل في الأنشطة الاقتصادية ذات الخطر المتوسط".

وتابع روحاني قائلا: "تقرر أن تقدم وزارة الصحة بالتعاون مع اللجنة الأمنية والاجتماعية في اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا تقديم خطة لاستئناف العمل في الأنشطة الاقتصادية ذات الخطر المتوسط".

وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة أن تقوم وزارة الصحة إلى جانب الأجهزة المعنية بالإشراف على مراقبة اتباع البروتوكولات الصحية في أماكن العمل التي استؤنف فيها النشاط الاقتصادي.

وبلغت إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد 80868، وحالات الوفات 5031 حالة.

المصدر: RT