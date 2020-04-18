الجيش الإيراني يحصل على 3 أنواع جديدة من الطائرات الاستطلاعية والقتالية

تسلم الجيش الإيراني، اليوم السبت، مجموعة كبيرة مكونة من 3 أنواع من الطائرات الإستطلاعية المسيرة والقتالية محلية الصنع.

إقرأ المزيد

وقال وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، خلال مراسم تسليم الطائرات إلى القوة الجوية والدفاع الجوي في الجيش الإيراني، إن هذه الطائرات "تحظى بخصائص فريدة"، مشيرا إلى أن هذه المنتوجات ستغطي جانبا مهما من مهمات الدفاع الجوي، ومن الممكن استخدامها لمهمات التمويه على شبكات الدفاع الجوي المعادية.

ولفت حاتمي إلى أن الطائرات المسيرة التي يتم تسليمها اليوم للقوة الجوية الإيرانية، يمكنها مراقبة تحركات العدو من مسافة ملحوظة في محيط حدود الجمهورية الإسلامية، "كما يمكنها القيام بمهمات قتالية من خلال تزويدها بمختلف أنواع القنابل والصواريخ".

وأشار وزير الدفاع الإيراني إلى أن هذه الطائرات المسيرة تحلق على ارتفاع ما بين 40 إلى 45 ألف قدم، لافتا إلى أن الطائرات المسيرة "كرار" و"أبابيل 3" والنفاثة متعددة الأغراض، قادرة على أداء مهامها في مدى 1500 كم في سياق توفير الأمن لأجواء إيران.

المصدر: فارس