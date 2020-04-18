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كورونا يتغلغل في طوكيو وإجمالي الإصابات في البلاد يصل لعتبة الـ10 آلاف

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كورونا يتغلغل في طوكيو وإجمالي الإصابات في البلاد يصل لعتبة الـ10 آلاف
Reuters
طوكيو، اليابان
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قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 10آلاف بعد أيام من تمديد حالة الطوارئ لتشمل سائر أنحاء البلاد بهدف إبطاء انتشار الفيروس.

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وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن طوكيو سجلت 181 إصابة جديدة اليوم السبت.

وبحسب البيانات توفي أكثر من 200 شخص بالفيروس في اليابان، لكن العاصمة طوكيو تعد المنطقة الأكثر تضررا.

وناشد شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني، المواطنين أمس الجمعة البقاء في المنازل بعد ارتفاع قياسي في عدد الحالات الجديدة في العاصمة طوكيو ومخاوف من فشل الخدمات الصحية في المناطق الريفية التي يقطنها الكثير من كبار السن، مما أدى لتوسيع حالة الطوارئ لتشمل سائر أنحاء اليابان، بعدما كانت تشمل سبع مناطق في البداية.

المصدر: وكالات 

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