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الصحة الإيرانية: 73 وفاة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الوفيات يصل إلى 5031

كورونا.. كندا تلزم ركاب الطائرات بوضع كمامات أو تغطية الوجه

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كورونا.. كندا تلزم ركاب الطائرات بوضع كمامات أو تغطية الوجه
Chris Helgren
كندا تلزم ركاب الطائرات بوضع كمامات
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أعلنت هيئة النقل الكندية، أنه سيتم إلزام كل ركاب الطائرات بوضع كمامة أو تغطية الوجه أثناء السفر، للحد من انتشار كورونا، على أن يصبح هذا القرار نافذا اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

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وشددت الهيئة على أنه يجب على المسافرين تغطية وجوههم وأنوفهم أثناء عملية ركوب الطائرات وخلال الرحلات، مشيرة في بيان إلى أنه يمكن للركاب إحضار كمامات خاصة بهم، التي يمكن أن تكون كمامة قماشية، أو كوفية (غطاء للوجه)، أو أي شيء مماثل، ومضيفة أنه سيطلب من الركاب إنزال الكمامات خلال عملية التحقق من هوية المسافر التي تجريها الأجهزة الأمنية.

وكانت شركة "إير كندا" قد أوصت سابقا بضرورة وضع المسافرين كمامات أثناء ركوب طائراتها.

وأعلنت وزارة الصحة في كندا أمس في آخر حصيلة، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، تجاوز 30 ألف حالة، بينها أكثر من 1.2 ألف وفاة.

وأدى انتشار فيروس كورونا إلى تعطيل رحلات الطيران التجارية في كل أنحاء العالم، ووفق حصيلة نشرتها رويترز فقد وصل عدد الوفيات الناجمة عن كورونا في أنحاء العالم إلى 150 ألف حالة، بينما تجاوز عدد المصابين حتى الآن 2.2 مليون مصاب.

 المصدر: رويترز

 

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