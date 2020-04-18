توقع نمو الطلب على معدات الحماية الشخصية لاحتمال ارتفاع معدلات الجريمة بعد كورونا

توقع الخبير الروسي مكسيم بوبينكر، أن ينمو الطلب على معدات الحماية غير المرخصة بعد انتهاء وباء كورونا، الذي وجه ضربة كبيرة لسوق الأسلحة الفردية الخاصة بالصيد، من جراء الحظر المنزلي.

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وتم في السابق نشر دراسات مختلفة في وسائل الإعلام، تفيد بأنه في مارس-أبريل ، زادت مبيعات ذخائر الأسلحة المدنية بشكل ملحوظ. ونشرت هذه الدراسة، على وجه الخصوص، في نهاية مارس قناة RBK الروسية.

وقال الخبير بوبينكر:"إن التهافت على شراء الذخائر (لأسلحة الصيد)، والذي تم الإبلاغ عنه في وسائل الإعلام، يقر بحقيقة أنه بعد نهاية الوباء، سترتفع أسعار هذه المنتجات، لذلك قرر الأشخاص الذين لديهم موارد نقدية فائضة "تخزينها"مقدما".

وأضاف:"وفقا لما ينشر في وسائل الإعلام وفي شبكات التواصل الاجتماعي، من الصعب فهم ما يرتبط به الإقبال على الشراء الضخم للمعدات والذخيرة، ولكن هناك عدد قليل جدا من الأشخاص الذين ينتظرون بجدية نهاية العالم".

وأوضح الخبير أنه:"من المؤكد أن سوق الذخائر المدنية ستعاني. هنا يمكنك أن تستشهد بمثال الصيد الربيعي، الذي أصبح الآن محظورا أو محدودا جدا. ومن هنا قلة الطلب على الذخيرة والمعدات. هناك العديد من الصيادين في بلدنا، فهؤلاء يعدون بمئات الآلاف من الناس، لذا فإن الوباء بهذا المعنى يمثل ضربة قوية جدا لسوق الأسلحة".

وفقا لهذا الخبير، تم تعويض شيء ما من قبل الأشخاص الذين يستعدون دائمًا لنوع من نهاية العالم وشراء كل شيء يرونه على الرفوف، لكن هذا ليس مساعدة قوية جدا لمصنعي الذخيرة والمعدات.

وقال بوبينكر "بالإضافة إلى ذلك، عليك أن تفهم أننا لا نعيش في الولايات المتحدة، لذلك فقط أولئك الذين اجتازوا الاختبارات ذات الصلة ولديهم جميع الوثائق اللازمة يمكنهم شراء بندقية أو ذخيرة. بشكل عام، فإن مبيعات الأسلحة والذخيرة متدنية حالا، هذا أمر واضح".

في حديثه عن توريد الأسلحة المدنية للتصدير، أشار الخبير إلى أن السوق الأمريكية بالنسبة لروسيا كانت ذات يوم سوقا واعدة، لكنها مغلقة منذ عدة سنوات بسبب العقوبات الأمريكية ضد روسيا.

وأوضح:"لقد تم وقف صادراتنا إلى سوقنا الرئيسي - الولايات المتحدة - منذ فترة طويلة بسبب العقوبات، على الرغم من حقيقة أن الأمريكيين كانوا مستعدين لشراء عشرات ومئات الآلاف من أسلحتنا الفردية. لذا فمن غير المرجح أن يلعب جائحة COVID-2019 دورا كبيرا".

وأكد الخبير أن المعدات العسكرية تمر عبر قنوات أخرى وأحجام أخرى ومن غير المرجح أن يغير الفيروس أي شيء.

ومع ذلك، لا يتوقع الخبير زيادة حادة في الطلب على الأسلحة والذخيرة بعد الوباء لسببين. وقال "الأول هو بسبب نقص المعروض. الآن، وبسبب حقيقة أن المبيعات قد انخفضت بشكل حاد، فإنه من غير المنطقي أن يعمل المصنعون على الإنتاج بنفس الأحجام التي عملوا بها قبل تفاقم الوضع الوبائي".

والسبب الثاني، حسب الخبير، هو ملاءة المواطنين. "ستكون هناك مشاكل واضحة بعد نهاية الأزمة. وفي هذه الحالة، أعتقد أنه سيكون هناك ازدهار في السوق الثانوية - سيبيع الناس ما اشتروه قبل الوباء. وأعتقد أيضا أنه سيكون هناك زيادة في الطلب على معدات الحماية غير المرخصة: خراطيش الغاز، والبنادق الصاعقة، وما إلى ذلك، لأنه مع تدهور الوضع الاقتصادي، من المرجح أن يرتفع مستوى الجريمة ".

المصدر: "نوفوستي"