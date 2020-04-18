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بايدن يستغل جائحة كورونا ويوجه انتقادات لاذعة لترامب لـ"تقاعسه في محاسبة الصين"

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بايدن يستغل جائحة كورونا ويوجه انتقادات لاذعة لترامب لـ
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قال جو بايدن، المرشح الديمقراطي المفترض في انتخابات الرئاسة الأمريكية، يوم الجمعة، إن الأمريكيين يدفعون ثمن تقاعس الرئيس دونالد ترامب عن محاسبة الصين على تفشي جائحة فيروس كورونا.

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وقال بايدن في مقطع مصور بث على الانترنت إن " الحقيقة المرة هي أن دونالد ترامب ترك أمريكا مكشوفة ومعرضة لهذه الجائحة. لقد تجاهل تحذيرات خبراء الصحة ووكالات المخابرات، وبدلا من ذلك وضع ثقته في زعماء الصين ..  والآن ندفع كلنا الثمن".

وأضاف بايدن أن "ترامب أنهى تمويل برنامج جرى انشاؤه خلال إدارة أوباما لرصد الأمراض المعدية الطارئة، وخفض عدد خبراء المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين بواقع الثلثين، وترك مكانا كان مخصصا لأمريكي شاغرا داخل وكالة مكافحة الأمراض بالصين".

من جهتها ردت حملة ترامب على شريط بايدن المصور ودانت نائب الرئيس السابق لاعتراضه على أمر أصدره ترامب في أواخر يناير لفرض قيود على المسافرين غير الأمريكيين القادمين من الصين لمكافحة كوفيد-19.

وأنشأت الجماعة المؤيدة لترامب أيضا موقعا على الانترنت اسمه "بكين بايدن" خصص لجمع أموال وسرد تصريحات بايدن السابقة بوصفها "ساذجة" بشأن التهديدات التي يشكلها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

المصدر: وكالات

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