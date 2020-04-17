ولاية كاليفورنيا تسجل حصيلة يومية قياسية لوفيات كورونا

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية غافين نيوسوم عن تسجيل حصيلة يومية قياسية للوفيات بسبب فيروس كورونا في ولايته، بلغت الجمعة 95 وفاة جديدة.

وأشار حاكم الولاية إلى أنه على الرغم من استقرار عدد الوفيات نتيجة كورونا عموما في البلاد، إلا أنه توجد هناك مناطق تسجل ارتفاعا، مؤكدا تسجيل 157 حالة إصابة جديدة في دار للمسنين بمقاطعة تولاري في كاليفورنيا.

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وتجاوز إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في كاليفورنيا عتبة الـ 1000 حالة، وذلك مع تسجيل أكثر من 11 ألف إصابة في مدينة لوس أنجلوس لوحدها.

وتعتبر كاليفورنيا من الولايات الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في الوليات المتحدة، التي تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث انتشار الفيروس وعدد الوفيات، الذي تجاوز الـ 35 ألفا في البلاد، حسب وكالة "رويترز".

المصدر: رويترز + لوس انجلوس تايمز