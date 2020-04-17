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كورونا قد يمنع تنظيم احتفالات يوم الباستيل في فرنسا

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كورونا قد يمنع تنظيم احتفالات يوم الباستيل في فرنسا
Reuters /FW1F/angus macswan
احتفالات يوم الباستيل -أرشيف-
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قالت جينفييف داريوسيك وزيرة الدولة الفرنسية للدفاع، إن فرنسا ستتخذ قرارا بشأن المضي قدما في احتفالات يوم الباستيل العسكرية السنوية عندما تظهر مؤشرات واضحة عن وضع وباء فيروس كورونا.

وقالت الوزيرة: "بالنسبة ليوم 14 يوليو ...لم يتم اتخاذ قرار في هذه المرحلة...تطور الوضع الصحي سيحدد القرار".

ويسير آلاف من الرجال والنساء من الجيش والبحرية وسلاح الطيران في شارع الشانزليزيه بباريس وفي مناطق أخرى بفرنسا في عروض يوم الباستيل وهو اليوم الوطني للبلاد.

وتفرض فرنسا عزلا عاما في أنحاء البلاد حتى 11 مايو لكن الحكومة قالت إنها لن تسمح بتجمعات عامة حتى يوليو على الأقل.

المصدر: "رويترز"

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