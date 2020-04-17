 
مباشر
عاجل
لافروف وبومبيو يؤكدان استعداد بلديهما لمواصلة التنسيق لتجاوز تحديات كورونا وهبوط النفط

واشنطن: نسعى لآلية ثلاثية تضم روسيا والصين للرقابة على الأسلحة

أخبار العالم

واشنطن: نسعى لآلية ثلاثية تضم روسيا والصين للرقابة على الأسلحة
Reuters LEAH MILLIS
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nota

ذكرت الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية مايك بومبيو أكد في اتصاله الهاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أن مفاوضات حول الرقابة على الأسلحة يجب أن تكون في إطار ثلاثي يضم الصين.

وجاء في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، اليوم الجمعة، أن بومبيو ولافروف "بحثا الخطوات التالية في الحوار الثنائي حول الاستقرار الاستراتيجي مع أخذ وباء فيروس كورونا بعين الاعتبار".

وأضاف البيان أن الوزير الأمريكي أكد على أن "أي مفاوضات مستقبلية حول الرقابة على السلاح يجب أن تكون مبنية على مبادرة الرئيس ترامب بشأن اتفاقية ثلاثية تضم روسيا والصين".

إقرأ المزيد
لافروف: موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن حول السلاح فرط الصوتي
لافروف: موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن حول السلاح فرط الصوتي

وأشارت المتحدثة إلى أن الوزيرين بحثا أيضا العلاقات الثنائية ومسألة "احتجاز مواطنين أمريكيين" في روسيا، دون أن توضح عن أي مواطنين يدور الحديث.

يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت العام الماضي من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، متهمة روسيا بعدم الالتزام بها. ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عقد اتفاقية جديدة، اعتبر أنها يجب أن تكون ثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا والصين.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا