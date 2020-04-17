واشنطن: نسعى لآلية ثلاثية تضم روسيا والصين للرقابة على الأسلحة

ذكرت الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية مايك بومبيو أكد في اتصاله الهاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أن مفاوضات حول الرقابة على الأسلحة يجب أن تكون في إطار ثلاثي يضم الصين.

وجاء في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، اليوم الجمعة، أن بومبيو ولافروف "بحثا الخطوات التالية في الحوار الثنائي حول الاستقرار الاستراتيجي مع أخذ وباء فيروس كورونا بعين الاعتبار".

وأضاف البيان أن الوزير الأمريكي أكد على أن "أي مفاوضات مستقبلية حول الرقابة على السلاح يجب أن تكون مبنية على مبادرة الرئيس ترامب بشأن اتفاقية ثلاثية تضم روسيا والصين".

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وأشارت المتحدثة إلى أن الوزيرين بحثا أيضا العلاقات الثنائية ومسألة "احتجاز مواطنين أمريكيين" في روسيا، دون أن توضح عن أي مواطنين يدور الحديث.

يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت العام الماضي من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، متهمة روسيا بعدم الالتزام بها. ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عقد اتفاقية جديدة، اعتبر أنها يجب أن تكون ثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا والصين.

المصدر: نوفوستي