وفاة أحد أفراد طاقم سفينة ألمانية قيد الحجر الصحي في أستراليا

ذكر وزير صحة غرب أستراليا روجر كوك، اليوم الجمعة، أن أحد أفراد طاقم السفينة السياحية "أرتانيا" المملوكة لألمانيا، والتي تخضع للحجر حاليا في غرب أستراليا، توفي بفيروس كورونا.

وقال كوك إن "فيليبينو 43 عاما توفي في مستشفى رويال بيرث مساء الخميس".

ويعد فيليبينو ثاني ضحية من السفينة الموبوءة بالفيروس والمملوكة لشركة "فينيكس رايسن" الألمانية للسفن السياحية والراسية في فريمانتل بجنوب بيرث على مدار الأسبوعين الماضيين.

وتأكدت إصابة 79 من ركاب وطاقم السفينة بفيروس كورونا ويوجد العشرات منهم في مستشفيات بيرث، علما أن السلطات نقلت نحو 844 من الركاب والطاقم الأصحاء جوا إلى ألمانيا أواخر الشهر الماضي في 4 رحلات تابعة لشركة "كوندور" للطيران.

جدير بالذكر أنه تم السماح للسفينة "أرتانيا" بالبقاء حتى يوم الجمعة بعدما فرضت الحكومة الاتحادية حجرا لمدة 14 يوما وساعدت في "تنظيف عميق" للسفينة.

وصرحت متحدثة باسم "فينيكس رايسن" بأن الخطة تتضمن مغادرة السفينة فريمانتل يوم السبت وبدء رحلة العودة إلى الديار.



المصدر: د ب أ