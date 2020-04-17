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حصيلة وفيات كورونا في العالم تتجاوز 150 ألفا

كندا.. حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز 30 ألف حالة

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كندا.. حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز 30 ألف حالة
Reuters Carlos Osorio
تفشي فيروس كورونا في كندا
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أعلنت وزارة الصحة في كندا، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، تجاوز 30 ألف حالة، بينها أكثر من 1,2 ألف وفاة.

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وقالت الوزارة، في بيان، إنه جرى التأكيد، إلى الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي، يوم 17 أبريل، على 30659 حالة إصابة بعدوى "كوفيد-19" في كندا، فيما بلغ عدد الوفيات 1250.

ووثقت منظمة الصحة العالمية، حتى الآن، أكثر من مليوني حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد عبر العالم، بينها ما يزيد عن 135 ألف وفاة.

المصدر: نوفوستي

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