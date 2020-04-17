كندا.. حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز 30 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة في كندا، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، تجاوز 30 ألف حالة، بينها أكثر من 1,2 ألف وفاة.

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وقالت الوزارة، في بيان، إنه جرى التأكيد، إلى الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي، يوم 17 أبريل، على 30659 حالة إصابة بعدوى "كوفيد-19" في كندا، فيما بلغ عدد الوفيات 1250.

ووثقت منظمة الصحة العالمية، حتى الآن، أكثر من مليوني حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد عبر العالم، بينها ما يزيد عن 135 ألف وفاة.

المصدر: نوفوستي