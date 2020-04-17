موسكو: نحن على علم بعرض واشنطن على جورجيا توسيع البحوث البيولوجية العسكرية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو على علم بعرض الولايات المتحدة على جورجيا توسيع برنامج البحوث العسكرية في مختبر لوغار البيولوجي قرب العاصمة تبليسي.

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وفي موجز صحفي يومي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "لقد انتبهنا، بطبيعة الحال، إلى تعزيز الوجود البيولوجي الأمريكي المباشر في الخارج".

وأشارت زاخاروفا إلى أن الحديث يدور حول جمهوريات سوفيتية سابقة، حيث تقوم وزارة الدفاع الأمريكية بإنشاء مختبرات بيولوجية مزدوجة الاستخدام، بذريعة محاربة الإرهاب البيولوجي.

وكشفت زاخاروفا أن موسكو تلقت معلومات تفيد بأن ممثلين عن وزارة الدفاع الأمريكية زاروا مؤخرا مركز "ريتشارد لوغار" الصحي الأمريكي الجورجي (الواقع بضواحي العاصمة الجورجية تبليسي)، حيث عرضوا على الجانب الجورجي توسيع طيف البحوث البيولوجية التي يقوم بها المركز.

وأضافت أن موسكو لا تستبعد أن يقوم الأمريكيون في مثل هذه المختبرات المنتشرة في البلدان الأخرى، "على تطوير وتنويع عناصر مسببة لأمراض خطيرة، بما في ذلك للأغراض العسكرية".

وختمت: "بالطبع لا يمكننا تجاهل حقيقة قيام الأمريكيين بإنشاء بنية تحتية ذات قدرات بيولوجية خطيرة محتملة بالقرب من الحدود الروسية".

المصدر: نوفوستي