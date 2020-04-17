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بريطانيا بشأن كورونا: علاقتنا مع الصين لن تعود كالمعتاد

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بريطانيا بشأن كورونا: علاقتنا مع الصين لن تعود كالمعتاد
Reuters HANNAH MCKAY
بريطانيا ستتعلم من دروس انتشار كورونا
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كشفت بريطانيا أنها بحثت مع دول مجموعة السبع ضرورة تعلم الدروس عن كيفية انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" في كل أنحاء العالم.

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وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة، إن زعماء دول مجموعة السبع بحثوا في اتصال هاتفي ضرورة استخلاص الدروس عن كيفية تفشي الجائحة.

 وعندما سُئل حول ما إذا تطرق الزعماء في اتصالهم إلى ذكر الصين، قال المتحدث للصحفيين "بحثوا بالطبع.. بدأ الفيروس بكل تأكيد في الصين.. سننظر بعناية شديدة مع شركائنا الدوليين في أسئلة صعبة عن كيفية حدوث التفشي، ولماذا لم يتم وقفه مبكرا، وما يمكن فعله لتجنبه في المستقبل".

وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قال أمس الخميس إنه لا يمكن العودة للتعاون مع الصين كالمعتاد بعد الأزمة، لكنه أقر بأن بريطانيا عملت جيدا مع بكين بشأن عودة مواطنيها.

تجدر الإشارة إلى أن راب يتولى إدارة شؤون البلاد بعد إصابة رئيس الوزراء بوريس جونسون بفيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الجمعة عن تسجيل 847 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

المصدر: رويترز

 

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