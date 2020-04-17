بريطانيا.. 847 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الجمعة عن تسجيل 847 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس، أن حصيلة الوفيات بسبب العدوى في البلاد بلغت بذلك 14576، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة خلال اليوم الأخير بـ5599 حالة جديدة إلى 108692.

وخضع 14 ألف شخص تقريبا في المملكة المتحدة لفحص كورونا خلال آخر 24 ساعة، وتجاوز العدد الإجمالي 341.5 ألف شخص.

وتمثل أرقام اليوم انخفاضا خفيفا مقارنة مع معدلات أمس، عندما سجلت في المملكة المتحدة 861 وفاة ناجمة عن الفيروس.

As of 9am 17 April, 438,991 tests have concluded, with 21,328 tests on 16 April.



341,551 people have been tested of which 108,692 tested positive.



As of 5pm on 16 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 14,576 have sadly died. pic.twitter.com/BkOC0O9EUy — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 17, 2020

المصدر: RT