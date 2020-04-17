حرائق قرب تشيرنوبل تجعل هواء كييف الأكثر تلوثا في العالم

دفعت الحرائق حول محطة تشيرنوبل النووية المتوقفة وأماكن أخرى مستويات التلوث في العاصمة الأوكرانية كييف لتصبح الأسوأ في العالم، اليوم الجمعة.

وأعطى التلوث سببا آخر للسكان للبقاء في منازلهم إلى جانب الإغلاق العام بسبب فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لهيئة المراقبة السويسرية "آي كيو إير"، شهدت كييف أعلى مستوى من تلوث الهواء في المدن العالمية الكبرى، متجاوزة هانغتشو وتشونغ تشينغ وشنغهاي في الصين.

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وقالت وزارة الصحة الأوكرانية إنه على الرغم من أن كارثة تشيرنوبل عام 1986 أرسلت غيوما من المواد النووية في معظم أنحاء أوروبا، فلا يوجد خطر إشعاعي جديد من الحرائق والتلوث.

وقالت في بيان: "الضباب الدخاني تشكل في سماء كييف وإقليم كييف.. لا يمثل خطرا كيماويا أو إشعاعيا ومستويات الإشعاع ضمن الحدود الطبيعية"، لكن السلطات ناشدت ما يقرب من 3.7 مليون شخص في المدينة البقاء في المنازل، حيث يجلس معظمهم على أي حال بسبب القيود التي تهدف إلى احتواء فيروس كورونا، وإغلاق النوافذ.

وأضافت الوزارة أن "هذا الدخان يمكن أن يسبب الصداع والسعال وصعوبة التنفس وتهيج العينين والتهاب الغشاء المخاطي للأنف والحنجرة بالإضافة إلى عدد من الأمراض والحساسية".

وأفادت الشرطة بأن حريقا كبيرا بدأه مشعلو حرائق في الغابات حول تشيرنوبل في وقت سابق هذا الشهر، تم إخماده هذا الأسبوع، لكن حرائق جديدة اندلعت مساء الخميس مدفوعة برياح شديدة.

المصدر: رويترز