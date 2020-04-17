رئيس لجنة مكافحة كورونا في طهران: 40% من سكان العاصمة لا يأخذون الفيروس على محمل الجد

قال رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا في العاصمة الإيرانية طهران، علي رضا زالي، إن 40% من سكان طهران لا يأخذون تداعيات فيروس كورونا على محمل الجد.

وأضاف زالي، أن 51% من أهالي طهران قلقون من إصابتهم أو إصابة أحد افراد أسرتهم بالفيروس، في حين لا يأخذ 40% منهم، الفيروس على محمل الجد.

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إلى ذلك وصف وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي الظروف التي تعيشها البلاد بـ"الصعبة"، وقال إنه يتعين على جميع العلماء في مجالي الاقتصاد والاجتماع في إيران "الوقوف الى جانب الكوادر الطبية المدافعة عن السلامة في البلاد، كي تصب وزارة الصحة جهودها فقط على قضية صحة المواطنين".

وشدد نمكي على الجهود التي تبذلها الحكومة لتطبيق خطة "التباعد الاجتماعي الذكي" عبر الاستئناف التدريجي للأعمال الاقتصادية الأقل خطرا، مع الالتزام الدقيق بالقواعد الصحية، لتقليل الضغوط على اقتصاد البلاد، خاصة قطاع الانتاج.

المصدر: RT