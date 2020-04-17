إيطاليا بصدد إنزال 149 مهاجرا عالقين بسفينة ألمانية في المتوسط

أعلنت السلطات الإيطالية، الجمعة، أنها ستنقل 149 مهاجرا، ظلوا أياما عالقين على متن سفينة "آلان كردي"، إلى عبارة للخضوع لاختبارات "كوفيد-19"والبقاء هناك قيد الحجر الصحي.

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وقالت وكالة "آكي" الإيطالية، إنه تم إنقاذ المهاجرين قبل حوالي أسبوعين في مياه البحر الأبيض المتوسط ​​من قبل سفينة تابعة للمنظمة غير الحكومية الألمانية "سي آي"، والتي ظلت خلال هذه الأيام عالقة قبالة ساحل صقلية.

وكلفت السلطات الصليب الأحمر الإيطالي، بمهمة تقديم المساعدة في مجالات الإسكان والمراقبة الصحية للاجئين الذين سيبقون حاليا في الحجر الصحي على متن العبارة الإيطالية في ميناء باليرمو، جنوب البلاد.

وأفادت إحصائية نشترها "رويترز" اليوم، بأن عدد المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا وصل إلى 168,941، في وقت سجلت الوفيات و22,170 حالة.

المصدر: آكي