عدد المتوفين بكورونا في إيران يلامس مستوى 5000

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، وفاة 89 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة المتوفين إلى 4985 شخصا.

كذلك سجلت السلطات الإيرانية 1499 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة المصابين إلى 79494 شخصا.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق، أن 6 محافظات في البلاد تواجه موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا، بينما تشهد 4 أخرى تراجعا في وتيرة انتشار المرض.

وبدأ عدد الاصابات بفيروس كورونا، في الأيام الأخيرة، يشهد منحنى تنازليا في عدد من المحافظات الإيرانية.

المصدر: RT + وكالات