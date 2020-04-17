إيطاليا تلجأ لتطبيق عبر الهاتف للسيطرة على تفشي كورونا في البلاد

تجري إيطاليا اختبارات على تطبيق عبر الهواتف الذكية، لتتبع المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بهدف تسريع وتيرة خروج البلاد من العزل العام.

إقرأ المزيد

وتعتزم إيطاليا استخدام التطبيق الذي طورته شركة "بيندنغ سبونز" التكنولوجية، لتتبع الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، في إطار مساعيها لرفع إجراءات العزل العام المفروضة على مستوى البلاد.

وقال دومينيكو أركيوري، مفوض الحكومة الخاص للتعامل مع حالات الطوارئ المتعلقة بكورونا: "نحن نعمل على اختبار تطبيق تتبع المخالطين في بعض الأقاليم الإيطالية. الهدف هو جعل التطبيق متاحا للبلاد بأكملها بعد اختباره في الأقاليم"، مضيفا أن التطبيق "سيكون دعامة في استراتيجيتنا للتعامل مع مرحلة ما بعد الطوارئ".

واستخدمت تطبيقات الهواتف الذكية وغيرها من التقنيات على نطاق واسع في الدول الآسيوية، مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية، للمساعدة في تتبع تحركات السكان واحتواء العدوى، لكن هناك تخوفات في أوروبا من احتمال إساءة استخدام البيانات وانتهاك الخصوصية.

وقال أشخاص مطلعون إن تطبيق الشركة، الذي كان يحمل اسم إيميوني، يستخدم تقنية البلوتوث لتسجيل متى يكون المستخدمون قريبين من بعضهم البعض. وإذا ثبتت إصابة شخص بالفيروس، يرسل التطبيق تحذيرا للمستخدمين الذين خالطوه ويوصي بتحركات مثل العزل الذاتي والخضوع للفحص، مع الحفاظ على سرية الهوية.

ورغم أن الحكومة مددت الأسبوع الماضي إجراءات العزل العام حتى الثالث من مايو ، فإنها تبحث في سبل تخفيف القيود المشددة التي فرضتها قبل أكثر من شهر للحد من تفشي كورونا.

وتعد إيطاليا بؤرة التفشي الأصلية للفيروس في أوروبا، حيث سجلت حتى اليوم، وفق بيانات رويترز، 168,941 إصابة و22,170 حالة وفاة.

المصدر: رويترز