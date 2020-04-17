وفاة 3 جنود إيرانيين وإصابة 160 عنصرا آخر بفيروس كورونا

كشف رئيس أركان الجيش الإيراني، الأدميرال حبيب الله سياري، اليوم الجمعة، عن وفاة 3 جنود، وأصابة 160 عنصرا آخر بفيروس كورونا.

وقال سياري في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن 160 عنصرا أصيبوا بفيروس كورونا، بينهم 120 من الموظفين و40 جنديا من الخدمة الإلزامية.

وأضاف: "العدو يعمل على الترويج بأن الثكنات العسكرية هي موقع لتفشي فيروس كورونا، ونحن ما زلنا نقول إن البيئة الأكثر سلامة في المدن هي الثكنات العسكرية".

وأكد سياري أنه "يتم تطهير جميع أجزاء الثكنات العسكرية عدة مرات في اليوم، إضافة إلى مراقبة جميع الموظفين أثناء الدخول والخروج".

وألغت قيادة الجيش الإيراني عرضا عسكريا بمناسبة عيد الجيش اليوم الجمعة، بسبب تفشي فيروس كورونا، واستبدلته بـ"استعراض الخدمة" حيث عرض الجيش الإيراني معدات عسكرية تستخدم في تعقيم المدن، إضافة إلى مختبرات ومشاف ميدانية.

المصدر: RT