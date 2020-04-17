الدنمارك تحاول التحرر من قيود كورونا تدريجيا

أعلنت الحكومة الدنماركية اليوم الجمعة عن نيتها اتخاذ خطوة جديدة في سبيل التخلي عن نظام الإغلاق العام المفروض لردع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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وأكدت الحكومة أنها ستسمح، اعتبارا من الاثنين القادم 20 أبريل، لبعض المشاريع الصغيرة في مجال المال والأعمال، مثل صالونات الحلاقة والتجميل ومدارس القيادة، بإعادة فتح أبوابها.

وذكرت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدركسن، على صفحتها في "فيسبوك"، أنه لا أحد يريد إبقاء البلاد مغلقة لفترة أكثر مما هو ضروري، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة عدم الاستعجال في تخفيف القيود المفروضة بغية إبقاء الفيروس تحت السيطرة.

وكانت الدنمارك من أوائل الدول الأوروبية التي شرعت في إجراءات العزل العام في وجه كورونا الشهر الماضي، وأصبحت في وقت سابق من الأسبوع الجاري أول دولة في القارة العجوز قررت إعادة فتح المدارس ودور الحضانة.

وسجلت في الدنمارك حتى الآن 321 حالة وفاة وأكثر من 7000 إصابة مؤكدة بكورونا، وانخفضت هناك وتيرة تفشي الوباء منذ بداية أبريل.

المصدر: رويترز