بسبب فيروس كورونا.. دوتيرتي يخير مواطنيه بين الانضباط أو تدخل الجيش والشرطة

حذر الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي مواطنيه من أنه سيأمر الجيش بفرض إجراءات قسرية "مماثلة للأحكام العرفية"، إذا لم يتم الامتثال للحجر الصحي الطوعي المفروض بسبب فيروس كورونا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرئيس دوتيرتي توجه أمس بخطاب إلى الأمة، ملتمسا الالتزام بالتباعد الاجتماعي، فيما تتخذ الحكومة الإجراءات ضد تفشي وباء كورونا "كوفيد -19".



وقال الرئيس الفلبيني بهذه المناسبة: "أطلب منكم الانضباط. إذا كنتم لا تريدون ذلك.. سيحمل الجيش والشرطة على عاتقيهما هذا الأمر. وسأصدر تعليماتي لهم كي يكونوا مستعدين. إنها مثل الأحكام العرفية، والخيار لكم".

وفي السياق ذاته، لفتت صحيفة "Philippine Daily Inquirer" إلى أن الإدارة الرئاسية أعلنت في وقت سابق أن الحكومة الفلبينية تدرس فرض نظام "العزل التام" في حال تواصل عدم الالتزام بالحجر الصحي الطوعي.

وذكرت الصحيفة الفلبينية أن السلطات رصدت في جزيرة لوزون، كبرى جزر البلاد، لوحدها 100 ألف مخالف للحجر الصحي الطوعي.

وتقول أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الفلبينية أن 5660 حالة إصابة بالفيروس التاجي سُجلت في البلاد، فيما توفي 362 شخصا، وتعافى 435 آخرون.

المصدر: نوفوستي