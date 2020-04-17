الخارجية الصينية: لم نخف أي معلومات عن كورونا

رفضت الصين الاتهامات الموجهة إليها بإخفاء معلومات عن تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المراحل المبكرة من الجائحة.

ونفى المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الجمعة، حدوث أي تعتيم من قبل بكين بشأن تفشي كورونا، مشددا على أن الحكومة الصينية لا تسمح ذلك.

ولفت المتحدث أن مراجعة حصيلة الوفيات والإصابات بالفيروس في معقله مدينة ووهان جاءت نتيجة للتحقق من الإحصاءات لضمان الدقة وتعد ممارسة دولية شائعة.

وجاءت هذه التصريحات ردا على اتهام عدة دول غربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الصين بعدم الشفافية في تعاملها مع "كوفيد-19" في المراحل المبكرة من الوباء والإسهام بذلك في انتشار العدوى في مختلف أنحاء العالم.

المصدر: رويترز