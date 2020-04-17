حاتمي: الوجود الأمريكي يتسبب في انعدام الأمن بمنطقة الخليج

قال وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، الجمعة، إن الوجود الأمريكي في الخليج يتسبب في انعدام الأمن بالمنطقة، نافيا تقارير أمريكية تحدثت عن مضايقات من السفن الإيرانية.

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وأضاف حاتمي، في تصريح صحفي، أن "ما يؤدي لانعدام الأمن في منطقة الخليج هو الوجود غير المشروع والعدواني للأمريكيين الذين جاءوا من الطرف الآخر للعالم إلى حدودنا ووجهوا مثل هذه المزاعم التي هي بلا أساس".

وأكد حاتمي أن الشعب الإيراني واع وذو بصيرة ويرى من هو على حق، وقال: "نحن في بلادنا، وهم جاءوا إلينا لإثارة مشاكل في دول المنطقة بالتهديدات والحظر".

وكان الجيش الأمريكي قال يوم الأربعاء إن 11 سفينة تابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني اقتربت على نحو خطير من سفن البحرية الأمريكية وخفر السواحل في مياه الخليج العربي، ووصف هذه التحركات بأنها "خطيرة واستفزازية".

المصدر: فارس+ رويترز