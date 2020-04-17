عدد المصابين بكورونا في العالم يتجاوز المليونين ومئة ألف شخص

أفادت وكالة "رويترز" أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد تجاوز عتبة المليونين ومئة ألف مصاب حول العالم.

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وقالت الوكالة، وفقا لحصيلة نشرتها اليوم الجمعة، إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 2.14 مليون إصابة، بينما توفي عالميا 143,744 شخصا جراء مرض "كوفيد-19"، لافتة ألى أنه تم الإبلاغ عن تسجيل إصابات في 210 دول حول العالم منذ أن تم الإعلان عن الإصابات الأولى في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية الدول التي سجلت أعلى عدد في الإصابات والوفيات، حيث بلغ عدد المصابين بكورونا هناك 668,079، فيما وصل عدد الوفيات إلى 33,284.

تليها إسبانيا في المرتبة الثانية، حيث سجلت 182,816 إصابة، و19,130 وفاة، وجاءت إيطاليا بالمرتبة الثالثة فسجلت 168,941 إصابة و22,170 حالة وفاة.

أما رابعا، فحلت فرنسا التي سجلت 140,772 حالة إصابة حتى الآن و17,920 حالة وفاة، وجاءت إلمانيا في المرتبة الخامسة بفارق واضح بعدد الوفيات، حيث سجلت 3,804 وفيات، و132,730 إصابة بفيروس كورونا.

المصدر: رويترز