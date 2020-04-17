بمشاركة عسكرية روسية.. عمليات تطهير أكثر مناطق إيطاليا تضررا من كورونا (فيديو)

يواصل الأطباء الروس من الوحدات العسكرية للإشعاع والحماية الكيميائية والبيولوجية، العمل إلى جانب زملائهم الإيطاليين في مكافحة تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العسكريين الروس قاموا بتطهير دور رعاية المسنين في منطقتين في لومبارديا، أكثر المناطق تضررا من تفشي الفيروس في إيطاليا.

وأوضحت الوزارة أن أفراد الوحدات العسكرية الروسية والإيطالية انتهوا من تطهير وتعقيم دور المسنين في 64 منطقة في لومبارديا.

وكانت روسيا قد أرسلت فرقا طبية ومختصين في مجال الأوبئة لمساعدة نظرائهم الإيطاليين في التصدي لفيروس كورونا.

كذلك أرسلت روسيا الشهر الماضي 15 طائرة شحن عسكرية إلى إيطاليا محملة بأجهزة التنفس الاصطناعي، ومواد الفحص والمستلزمات الطبية للمساعدة في مكافحة تفشي كورونا.

المصدر: وكالات