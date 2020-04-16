ترامب: إغلاق طويل الأمد سيلحق أضرارا ضخمة بالصحة العامة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات ستعيد فتح الاقتصاد وترفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا تدريجيا، مشيرا إلى أن إغلاقا طويل الأمد سيلحق أضرارا ضخمة بالصحة العامة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا، اليوم الخميس: "نحن لن نفتح كل شيء دفعة واحدة، ولكن بخطوة حذرة بعد أخرى".

وأكد ترامب أن حكام الولايات سيتمكنون من تحديد موقفهم بشأن إعادة فتح الاقتصاد بأنفسهم، وسيكون بإمكانهم الإبقاء على القيود في حال الضرورة، داعيا الولايات إلى العمل بالتنسيق فيما بينها لتكون خطواتها منسجمة.

وتوقع أن 29 ولاية ستتمكن من رفع القيود قريبا.

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وأشار ترامب إلى أن الأمريكيين الذين بحالة صحية جيدة سيتمكنون من العودة للعمل حسب الظروف، داعيا إلى مواصلة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وإلى البقاء في المنازل في حال شعر المرء بأعراض المرض.

واعتبر ترامب أن الاستراتيجية التي اتبعتها إدارته لمحاربة فيروس كورونا سمحت بإنقاذ حياة مئات الآلاف من الأشخاص، مؤكدا أن نسبة الوفيات في الولايات المتحدة أدنى بكثير مما هو في دول أخرى.

وحسب توقعات ترامب، فإن حصيلة ضحايا كورونا في الولايات المتحدة ستكون دون 100 ألف شخص، فيما كان عدد الضحايا سيصل إلى 2.2 مليون شخص لولا الإجراءات التي تم اتخاذها، حسب قوله.

وأضاف أن الولايات المتحدة أجرت أكبر عدد من فحوصات كورونا في العالم، مؤكدا أنها ستعزز قدراتها على الفحص.

وأكد ترامب أن الجهود ستركز على رصد أي تفشي جديد لفيروس كورونا في المستقبل واحتوائه بسرعة.

وأشار إلى أنه في حال عاد الفيروس في الخريف، فستضمن توجيهاته استعداد البلاد للعمل وتجاوز المخاطر بسرعة.

كما دعا ترامب للحذر وتفادي دخول الفيروس من الخارج من جديد.

المصدر: RT+رويترز