واشنطن تقدم 5 ملايين دولار لفلسطين بعد تجميد دام عامين

أعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، أن الولايات المتحدة قدمت 5 ملايين دولار للعائلات والمستشفيات الفلسطينية لمساعدتها في مكافحة كورونا بعد تجميد دام سنتين.

I'm very pleased the USA is providing $5M for Palestinian hospitals and households to meet immediate, life-saving needs in combating COVID-19. The USA, as the world’s top humanitarian aid donor, is committed to assisting the Palestinian people, & others worldwide, in this crisis. — David M. Friedman (@USAmbIsrael) April 16, 2020

وكتب فريدمان في تغريدة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ملتزمة بمساعدة الشعب الفلسطيني والآخرين في جميع أنحاء العالم في هذه الأزمة"، معربا عن "سعادته" بقرار توفير الأموال للمستشفيات والأسر الفلسطينية.

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس أنها ستقدم منحة قدرها خمسة ملايين دولار للفلسطينيين "لتلبية الاحتياجات الفورية في مكافحة COVID-19"، متخلية عن تجميد أموال المساعدات التي استمرت لأكثر من عامين.

ومن جانب أخر، قال المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، إن إسرائيل تستمر باستغلال تركيز المجتمع الدولي على ظروف الحياة والموت التي فرضتها جائحة كورونا، لترسيخ احتلالها غير القانوني، وتعزيز خطط الضم، وتصعيد إجراءاتها القمعية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك المداهمات الليلية، والاعتقالات وهدم المنازل.

المصدر: RT