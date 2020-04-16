مقتل 5 أشخاص جراء استهداف عمال محليين من قاعدة جوية للناتو بأفغانستان

قتل 5 أشخاص وجرح 4 آخرون جراء هجوم استهدف مجموعة من الأفغان العاملين في قاعدة جوية للناتو في مدينة بغرام بولاية باروان الأفغانية، حسبما أفادت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية.

ونقلت القناة على موقعها الإلكتروني، عن عضو مجلس الولاية، عصمت محمدي، قوله إن الحادث وقع بالقرب من القاعدة الجوية.

وأشارت "طلوع نيوز" إلى أن مسلحين مجهولين هاجموا العمال الذين كانوا يستقلون عربة، مشيرة إلى أن أي مجموعة مسلحة تعمل في أفغانستان لم تعلن حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

المصدر: طلوع نيوز