وسائل إعلام: وحدة مهام سرية للجيش تستعد لتأمين العاصمة الأمريكية

أفادت مجلة "نيوزويك" الأمريكية بأن وحدة خاصة للمهام السرية تابعة للجيش الأمريكي تستعد لتأمين العاصمة الأمريكية واشنطن وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

ونقلت "نيوزويك" عن مصدر عسكري رفيع أن سلطات واشنطن كلفت فريق العمل المشترك في منطقة العاصمة (JTF-NCR) بتولي تطبيق الإجراءات لحماية العاصمة من قفزة متوقعة في تفشي فيروس كورونا.

وتشير "نيوزويك" إلى أن الوحدة الخاصة المذكورة مختصة بالمهام الحساسة في حماية واشنطن من أي هجمات محتملة سواء من الخارج أو من الداخل، وإجلاء البيت الأبيض والمؤسسات الحكومية الرئيسية إلى مواقع سرية في حال الضرورة.

وتتولى الوحدة مختلف المسؤوليات المتعلقة بـ "الأمن الداخلي"، ابتداء من حماية الولايات المتحدة من هجوم مسلح ووصولا إلى التحضيرات لتأمين العاصمة في حال اضطرابات.

وكان حاكم مقاطعة كولومبيا التي تقع فيها واشنطن، مورييل باوزر، قد أمر بتمديد حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا شهرا آخر، حيث تتوقع السلطات اجتياح الفيروس للعاصمة ولايتي ماريلاند وفرجينيا المجاورتين.

المصدر: نيوزويك