مسؤول صحي إيطالي: لا يزال 90% من سكان إيطاليا عرضة للإصابة بفيروس كورونا

ذكر رئيس المعهد الإيطالي العالي للصحة، سيلفيو بروزافيرو، أن هناك دراسة تفيد بأنه لا يزال 90% من سكان إيطاليا عرضة لفيروس كورونا المستجد.

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وقال بروزافيرو، خلال مؤتمر صحفي لهيئة الدفاع المدني، اليوم الخميس الخاص بحالة الطوارئ في ظل جائحة فيروس كورونا: "في الوقت الحالي هناك دراسة عن الانتشار المصلي للتحقق من عدد الأشخاص الذين تعرضوا لاتصال بالفيروس وفهم مدى تفشيه".

وأردف المسؤول الصحي: "التقديرات تختلف من منطقة إلى أخرى، ولكن بشكل عام 90% من الأشخاص في إيطاليا لم يتعرضوا للفيروس، وهذا يعني أن جزءا كبيرا جدا من السكان لا يزال عرضة للإصابة".

وأوضح: "للحصول على مناعة القطيع، من الضروري أن يكون هناك نحو 80% من السكان تعرضوا للفيروس، لذا فإن الهدف لا يزال بعيدا جدا".

وأكد رئيس المعهد الإيطالي العالي للصحة انحدار منحنى الإصابات والوفيات، والذي "يظهر في البيانات اليومية"، وقال: "لقد حققنا هدفا مهما وهو إبقاء معدل انتشار الفيروس (R_0) أقل من 1".

ولكن بروزافيرو أضاف، في إشارة إلى دعوات للسماح للأطفال بالخروج من منازلهم للهو: "يجب أن نتحرك بحذر شديد وأن نتجنب حاجة ممارسة النشاط البدني الخارجي للأطفال حتى يتم تقليل المخاطر إلى أدنى حد".

وتعتبر إيطاليا الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" بنحو 169 ألف حالة، والثانية من حيث عدد الوفيات بـ22170 حالة.

المصدر: أكي + وكالات