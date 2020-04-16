حاكم نيويورك: سنحتاج إلى "جيش" لمتابعة المصابين المحتملين بكورونا

صرح حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كوومو بأن هناك حاجة إلى "جيش" من المفتشين لفحص الأشخاص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا ومتابعة اختلاطهم الاجتماعي.

وأشار كوومو في معرض حديثه عن الإجراءات للكشف عن إصابات كورونا لدى السكان، إلى أنه بحث مع البيت الأبيض مسألة تشكيل مثل هذا "الجيش"، الذي "لا يوجد في الوقت الحالي".

وأضاف أنه يتمنى أن تتعامل الحكومة الفدرالية مع هذه المسألة، معتبرا هذا الأمر ضروريا لإعادة فتح الاقتصاد.

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وأكد أن هناك تحسنا في المؤشرات الرئيسية الخاصة بانتشار فيروس كورونا، مضيفا أن ذلك يعكس مدى فاعلية الجهود لضمان التباعد الاجتماعي الذي سمح بالحد من انتشار الفيروس حتى يكون تحت السيطرة.

وأشار كوومو إلى أن عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات انخفض إلى ما دون 18 ألف شخص، ليصل إلى أدنى مستويات له منذ أكثر من أسبوع.

وأكد أنه سيمدد إجراءات الإغلاق حتى 15 مايو على الأقل بالتنسيق مع الولايات الأخرى في المنطقة.

وشدد على ضرورة ارتداء الكمامات الطبية أثناء استخدام وسائل النقل العام، بما في ذلك خدمات التاكسي مثل "أوبر".

يذكر أن ولاية نيويورك تعتبر أكبر بؤرة لانتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة، التي تحتل المركز الأول عالميا من حيث إصابات ووفيات كورونا.

المصدر: وكالات