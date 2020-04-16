السلطات البريطانية تمدد إجراءات العزل العام لمدة 3 أسابيع لمنع انتشار فيروس كورونا

مددت السلطات البريطانية، اليوم الخميس، سريان إجراءات العزل الصحي العام لمدة 3 أسابيع إضافية على الأقل في إطار خطوات ردع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الذي يتولى منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء، بوريس جونسون، نظرا لاستمراره في الخضوع لعملية العلاج بعد الإصابة بفيروس كورونا: "الحكومة اتخذت قرارا ينص على ضرورة الحفاظ على الإجراءات الحالية لمدة 3 أسابيع إضافية على الأقل".

وشدد راب على أن "تخفيف أي من الإجراءات العاملة في الوقت الراهن سيحمل تهديدا بإضرار كل من الصحة العامة والاقتصاد".

وأكد وزير الخارجية البريطاني مع ذلك على أنه لا يوجد أي موعد محدد من قبل الحكومة لإلغاء هذه التدابير.

وتنص هذه الإجراءات، التي أعلنتها بريطانيا يوم 23 مارس لمدة 3 أسابيع مبدئيا، على بقاء الناس في البيوت وعدم تركها إلا في حالات محدودة واستثنائية، مع إغلاق معظم المؤسسات العامة والمحلات التجارية والترفيهية وفرض قيود واسعة على التنقلات وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي، وهي خطوات تم اتخاذها في كثير من دول العالم بسبب الجائحة.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" بأكثر من 103 آلاف حالة، والـ5 من حيث عدد الوفيات بـ13729 حالة.

المصدر: وكالات