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ميركل تؤكد "دعم ألمانيا الكامل" لمنظمة الصحة العالمية

أخبار العالم

ميركل تؤكد
Reuters Fabrizio Bensch
المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل
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أعربت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، عن دعم بلادها الكامل لمنظمة الصحة العالمية في ظل جائحة فيروس كورونا، مشددة على ضرورة رد دولي قوي ومنسق على هذه الأزمة.

وأكد المتحدث باسم ميركل، شتيفان زايبيغ، في تصريح صحفي، أن ميركل شاركت اليوم في اجتماع افتراضي لزعماء دول "G7"عقد مبادرة الولايات المتحدة، التي تترأس حاليا المجموع، حيث شددت المستشارة الألمانية على أنه "لا يمكن الانتصار على الجائحة إلا عن طريق رد دولي قوي ومنسق".

وأضاف زايبيرغ أن ميركل أعربت في هذا السياق عن "الدعم الكامل لمنظمة الصحة العالمية والشركاء الكثيرين الآخرين".

ويأتي موقف ميركل في الوقت الذي تتعرض منظمة الصحة العالمي لانتقادات مستمرة من قبل الولايات المتحدة، التي تتهمها بالانحياز إلى الصين وتقديم معلومات خائطة حول الجائحة.

وفي ظل هذه التطورات أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقف تمويل حكومة الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية على الرغم من الجائحة.

المصدر: وكالات

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