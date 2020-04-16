ترودو: زعماء G7 ملتزمون بضمان انتعاش الاقتصاد بعد أزمة كورونا

أكد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن زعماء دول مجموعة السبع الكبار ملتزمون ببذل قصارى جهودهم لضمان انتعاش الاقتصادات بعد تأثرها بأزمة فيروس كورونا.

وقال ترودو للصحفيين في أعقاب مؤتمر لزعماء الدول السبع، عقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، اليوم الخميس: "كلنا نبقى ملتزمين ببذل كل الجهود المطلوبة لمساعدة مواطنينا واقتصاداتنا لتنتعش بعد هذه الأزمة".

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يذكر أن المؤتمر لزعماء السبعة الكبار عقد اليوم الخميس عبر الانترنت على إثر قرار إلغاء قمة المجموعة التقليدية التي كان من المقرر أن تقعد في الولايات المتحدة في يونيو، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

وسبق للزعماء أن عقدوا مؤتمرا مماثلا في 16 مارس الماضي. ومن المتوقع أن يعقدوا مؤتمرين آخرين في مايو ويونيو هذا العام.

المصدر: رويترز