نيويورك.. أدنى حصيلة وفيات بكورونا منذ 10 أيام

أعلنت سلطات ولاية نيويورك الأمريكية عن تسجيل 606 وفيات جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، أي أدنى حصيلة ضحايا يومية في الولاية منذ 10 أيام.

وأكد حاكم نيويورك أندرو كومو، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في الولاية وصل بذلك إلى 12192 وفاة.

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ولفت كومو إلى أن عدد المصابين بكورونا الذين دخلوا مستشفيات الولاية خلال اليوم الأخير انخفض من 2753 حتى 1996 مقارنة مع معدلات يوم أمس، على خلفية ارتفاع عدد المرضى الذي لم يعودوا في حاجة إلى أجهزة التنفس الاصطناعي لليوم الرابع على التوالي.

كما انخفض عدد المصابين بكورونا في أقسام العناية المركزة في الولاية بـ134 خلال اليوم الأخير.

وبشكل عام، انخفض عدد المصابين بكورونا في مستشفيات نيويورك خلال آخر 24 ساعة من 18335 حتى 17735 شخصا.

في الوقت نفسه، شدد كومو على أن التقدم الذي أحرزته سلطات الولاية في معركتها ضد فيروس كورونا ليس كافيا لتخفيف القيود التي تم فرضها حتى 29 أبريل للحد من انتشار الوباء، مؤكدا أنه ينوي تمديد هذه الإجراءات حتى 15 مايو على الأقل بالتنسيق مع حكام الولايات المتضررة الأخرى.

ولا تزال نيويورك أكبر بؤرة لـ"كوفيد-19" في الولايات المتحدة حيث سجلت حتى الآن بشكل عام أكثر من 31 ألف وفاة و640 ألف إصابة.

المصدر: نيويورك تايمز + نوفوستي