الأمير ويليام يفتتح مستشفى طوارئ جديدا لعلاج "كوفيد 19"

افتتح الأمير البريطاني ويليام، حفيد الملكة إليزابيث، مستشفى للطوارئ لعلاج مرض "كوفيد-19" الذي شيد في 8 أيام فقط داخل مركز المعارض بمدينة برمنغهام.

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وافتتح ويليام دوق كامبريدج مستشفى "نايتنغيل" التابع لخدمة الصحة الوطنية في مركز المعارض الوطني عبر مؤتمر بالفيديو.

ويتسع المستشفى 500 سرير مع إمكانية زيادة سعته ليستوعب 1500.

وشارك نحو 400 متعاقد مدني إلى جانب الجيش ونحو 500 من العاملين في القطاع الطبي في بناء المستشفى.

وهذا ثاني مستشفى من 7 مستشفيات يجري بناؤها حول إنجلترا للاستجابة لفيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة قرابة 13 ألف شخص في بريطانيا حتى الـ16 من أبريل 2020.

المصدر: رويترز