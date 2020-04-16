مملكة إسواتيني تسجل أول وفاة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في مملكة إسواتيني الإفريقية تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس.

إقرأ المزيد

وقالت وزيرة الصحة ليزي نكوسي إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 17.

ومملكة إسواتيني عرفت سابقا باسم مملكة سوازيلاند، وهي مملكة إفريقية داخلية تحيط بها جنوب أفريقيا من الشمال والجنوب والغرب، وموزمبيق من الشرق.

وحتى صباح الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و84 ألفا، توفي منهم أكثر من 134 ألفا، وتعافى ما يزيد على 515 ألفا، بحسب موقع Worldometer.

المصدر: وكالات