 
مباشر
عاجل
"رويترز": وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 31 ألفا

مملكة إسواتيني تسجل أول وفاة بفيروس كورونا

أخبار العالم

مملكة إسواتيني تسجل أول وفاة بفيروس كورونا
Reuters GIANLUIGI GUERCIA
من إحدى مدن ممكلة إسواتيني -أرشيف-
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nohl

أعلنت السلطات الصحية في مملكة إسواتيني الإفريقية تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس.

إقرأ المزيد
ماكرون: يجب تعليق تسديد دين الدول الإفريقية لمساعدتها في أزمة كورونا
ماكرون: يجب تعليق تسديد دين الدول الإفريقية لمساعدتها في أزمة كورونا

وقالت وزيرة الصحة ليزي نكوسي إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 17.

ومملكة إسواتيني عرفت سابقا باسم مملكة سوازيلاند، وهي مملكة إفريقية داخلية تحيط بها جنوب أفريقيا من الشمال والجنوب والغرب، وموزمبيق من الشرق.

وحتى صباح الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و84 ألفا، توفي منهم أكثر من 134 ألفا، وتعافى ما يزيد على 515 ألفا، بحسب موقع Worldometer.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا