ضبط موظفو الجمارك البريطانيون 14 كغ من مادة الكوكايين المخدرة تقدر قيمتها بنحو مليون جنيه استرليني (1.25 مليون دولار)، خبأها مهربون في شحنة من الكمامات.

وقالت وزارة الداخلية إن كمية الكوكايين كانت في 15 رزمة مخبأة في صناديق مليئة بكمامات ضبطت لدى تفتيش شاحنة مسجلة في بولندا كانت متجهة لبريطانيا، مضيفة أنه تم اعتقال بولندي في الـ 34 من عمره.

وصرح دارن هيربرت مدير عمليات إدارة مكافحة الجريمة في ميناء دوفر، بأن هذه الضبطية دليل إضافي على الطريقة التي تحاول بها الشبكات الإجرامية استغلال تفشي فيروس كورونا لمصالحها.

وأشار دارن هيربرت إلى أن السلطات تحقق الآن لمعرفة من يقفون وراء محاولة التهريب تلك.

جدير بالذكر أن حجم سوق الكوكايين في أوروبا يبلغ أكثر من 10 مليارات دولار.

المصدر: رويترز