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هولندا.. أكثر من 29 ألف إصابة و3315 وفاة بفيروس كورونا

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هولندا.. أكثر من 29 ألف إصابة و3315 وفاة بفيروس كورونا
Reuters
هولندا
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قال معهد الصحة العامة في هولندا، اليوم الخميس، إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بعد تسجيل 1061 حالة جديدة ليصل إلى 29214.

وأضافت سلطات الصحة في التقرير اليومي أنها سجلت 181 وفاة جديدة، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات من المرض في البلاد 3315.

وأعلنت السلطات الصحية الهولندية يوم الأربعاء، عن تسجيل 189 وفاة.

ويتلقى أكثر من 9127 مصابا بكورونا حاليا العلاج في المستشفيات الهولندية، فيما أجرت السلطات أكثر من 140 ألف فحصا للفيروس.

المصدر: رويترز

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