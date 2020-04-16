الاتحاد الأوروبي يحذر من استخدام بيانات تحديد أماكن الأشخاص لتتبع كورونا

قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إن دول الاتحاد التي تستخدم تطبيقات هاتفية لتحديد أماكن الأشخاص لمكافحة فيروس كورونا مجبرة على الامتثال لقواعد الخصوصية المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.

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وأضافت المفوضية أنه يجب تجنب استخدام البيانات الشخصية لتحديد أماكن الأفراد، بعد أن أطلقت العديد من الدول تطبيقات مختلفة تهدف لاحتواء الفيروس، ما أثار حفيظة ناشطين مناصرين لحق حفظ خصوصية البيانات.

جدير بالذكر أن الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية ودولا أخرى طلبت من السكان استخدام التطبيقات والتكنولوجيا التي تسمح برصد امتثالهم للحجر الصحي، لكن نشطاء الخصوصية يجادلون بأن مثل هذه الإجراءات الرامية لمكافحة كورونا يمكن أن تضر بحرية الأفراد وخصوصية بياناتهم ومراسلاتهم الشخصية.

المصدر: وكالات