وزارة الصحة الإيرانية تحذر من تزامن ذروتي كورونا والإنفلونزا في الخريف

قال إيرج حريرجي نائب وزير الصحة الإيراني، إن الإصابات بفيروس كورونا قد تبلغ ذروتها في إيران خلال الخريف المقبل، وإن ذلك سيتزامن مع ذروة الإصابة بالإنفلونزا بعد 10 أعوام.

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وأضاف حريرجي خلال اجتماع للمجلس الأعلى للأقاليم الإيرانية، أن إيران تشهد ذروة الإصابة بالفيروس كل 8 إلى 10 أعوام، وأن موعد الذروة سيكون الخريف المقبل، وهو ما قد يتزامن مع وصول كورونا مرحلة الذروة. وأكد أن هذا التزامن سيخلق العديد من المشكلات في البلاد.

وتتوافق تحذيرات حريرجي مع تقرير صدر عن مركز الأبحاث في البرلمان الإيراني، جاء فيه أن إيران ستتعامل مع الفيروس لنحو 400 يوم، وأن الذروة ستكون في نوفمبر المقبل.

وأشار حريرجي إلى أن فيروس كورونا يقتل 57 من بين كل مليون مواطن إيراني، وأن بلاده تحتل المرتبة العاشرة عالميا في أرقام الوفيات بالفيروس.

وقال نائب وزير الصحة الإيراني، إن 16 إقليما إيرانيا (من أصل 31 إقليم) سجلت منحى تنازليا في الإصابات بكورونا، مضيفا أن معدل الإصابات بالفيروس في 25 بالمئة من محافظات البلاد يتراوح بين 0 و10 أشخاص، وفي 25 بالمئة أخرى يبلغ معدل الإصابات بين 10 و20 شخصا.

المصدر: RT