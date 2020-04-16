الصحة الإيرانية: تسجيل 92 وفاة و1606 إصابات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، عن تسجيل 92 حالة وفاة و1606 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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ولفتت الوزارة إلى أن عدد الوفيات الإجمالي في البلاد ارتفع إلى 4869، فيما سجلت الإصابات 77995.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية أن عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 52229 حالة، فيما لا يزال 3594 مصابا في حالة صحية حرجة داخل المستشفيات.

ولفتت وزارة الصحة الإيرانية إلى أنها أجرت 310340 تشخيصا لفيروس كورونا في إيران حتى اليوم.

المصدر:RT